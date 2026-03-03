Elezioni comunali a Portici: chiarimento da parte di Guido Bourelly Le indiscrezioni sulle candidatura a sindaco

In relazione alle recenti voci di stampa e alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni che vedrebbero il mio nome accostato alla carica di Sindaco per le prossime elezioni comunali di Portici, ritengo doveroso intervenire per fare chiarezza e rispondere alle numerose sollecitazioni ricevute.

Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine a chi ha visto nel mio profilo una figura idonea a guidare la nostra città. Essere considerato per un ruolo di così alta responsabilità è, per me, motivo di grande onore e sincero orgoglio, sia come cittadino che come operatore economico legato visceralmente a questo territorio.

Tuttavia, è necessario precisare che non ho mai manifestato, né formalmente né informalmente, l’interesse a presentare la mia candidatura alle prossime consultazioni amministrative, al momento, i miei sforzi e le mie energie restano concentrati esclusivamente sullo sviluppo delle mie attività imprenditoriali e sui progetti aziendali in corso e all’attività di presidente del Gruppo piccola industria dell’Unione industriale di Napoli, del quale mi onoro di rappresentare di fatto l’ossatura del nostro tessuto imprenditoriale, ma pur restando fuori dalla competizione elettorale, la mia attenzione verso il bene di Portici, e dell’area metropolitana di Napoli, rimane immutata. Continuerò a offrire il mio contributo alla comunità nel ruolo che ricopro quotidianamente, attraverso la creazione di valore e lavoro.

Auguro ai cittadini di Portici una campagna elettorale costruttiva, basata su programmi solidi e sul confronto civile. Spero vivamente che Portici possa esprimere una guida capace di affrontare con successo le sfide del futuro e di valorizzare l’immenso potenziale che ci appartiene.