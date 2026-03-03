IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le tre verità

L'indegna figura contro l'ultima in classifica e le clamorose sviste arbitrali

il pizzino di gerardo casucci le tre verita
Napoli.  

Il Napoli fa la sua indegna figura contro il fanalino di coda del campionato italiano, non senza essersi preso però quelle due o tre clamorose decisioni arbitrali, che non si possono più chiamare né errori né sviste.

Pur al netto delle molte giustificazioni più o meno condivisibili - si va dai tanti infortuni alla mancata resa di alcuni calciatori sui quali si era puntato, per la verità un po' alla cieca, l'estate scorsa - restano in piedi le incertezze tattiche di Antonio Conte, lo scarso feeling con alcuni calciatori e la sua naturale tendenza a forzare ogni situazione, anche la più fisiologica o banale.

Ultime Notizie