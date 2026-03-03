Servizio civile: 18 posti disponibili al comune di Torre Annunziata E'stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari

È stato pubblicato il bando per la selezione di operatori volontari presso il comune di Torre Annunziata. C’è tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 8 aprile per presentare la domanda. Per partecipare alla selezione è richiesta la cittadinanza italiana (oppure di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Ue regolarmente soggiornante in Italia), essere maggiorenni e non aver superato i 28 anni e non aver riportato condanne definitive per reati specifici nel bando.

I volontari selezionati saranno impegnati in attività di educazione e promozione culturale, paesaggistica e in attività di sportello informativo presso gli uffici del comune.

Non possono presentare domanda coloro che appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia, intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente titolare del programma e con l’ente di accoglienza rapporti di lavoro, di collaborazione o di stage retribuiti a qualunque titolo. Esclusi anche i giovani che hanno già prestato il servizio civile.