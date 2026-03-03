Napoli: Fasulo presidente della commissione pari opportunità Rinnovo degli organi della federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici

Si sono svolte a Roma le elezioni per il rinnovo degli organi della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per il quadriennio 2026-2030, contestualmente alle votazioni per il Collegio dei Revisori della Federazione.

L’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Campania esprime soddisfazione per gli esiti della consultazione, che ha confermato alla presidenza del Comitato Centrale Nausicaa Orlandi, a testimonianza della continuità e della solidità del lavoro svolto negli ultimi anni a livello nazionale.

Di particolare rilievo per il territorio campano è l’elezione di Martino Di Serio, attuale vicepresidente dell’Ordine campano, alla carica di vicepresidente della Federazione. Anche lui riconfermato per il secondo quadriennio. Rossella Fasulo poi, attuale presidente dell’Ordine, è stata confermata presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione.

Un risultato che consolida la presenza e il contributo della Campania nei processi decisionali nazionali e rafforza il ruolo dell’Ordine regionale quale punto di riferimento autorevole e propositivo nel panorama professionale italiano.

La vicepresidenza di Di Serio rappresenta un ulteriore rafforzamento nel promuovere una visione moderna, inclusiva e orientata alla qualità della professione e alla responsabilità sociale a tutela dei diritti dei professionisti.

L’incarico nella Commissione Pari Opportunità ha, dal canto suo, un grande valore strategico. Gli elettori, infatti, hanno riconosciuto il lavoro portato avanti da Rossella Fasulo negli anni sul fronte della tutela dei diritti, della promozione dell’equità di genere, del contrasto alle discriminazioni e della valorizzazione delle competenze in una prospettiva inclusiva.

La Federazione Nazionale rappresenta l’organo di coordinamento e indirizzo degli Ordini territoriali, svolgendo un ruolo fondamentale nella tutela della professione, nella definizione degli standard etici e formativi, nel dialogo con le istituzioni e nella promozione del contributo dei chimici e dei fisici allo sviluppo scientifico, sanitario, ambientale e industriale del Paese. In questo contesto, la presenza qualificata dell’Ordine della Campania negli organi centrali rafforza la capacità di incidere sulle politiche professionali e sulle scelte strategiche a livello nazionale.

“La mia elezione si inserisce in continuità con il mandato precedente, che ho condiviso con la Presidente Nausicaa Orlandi, anch’ella riconfermata nel suo ruolo - ha detto Martino Di serio. La rinnovata fiducia rappresenta, a mio avviso, il riconoscimento del lavoro svolto in questi anni e dei risultati raggiunti, frutto di un impegno corale e di una collaborazione costante all’interno della Federazione. Molti degli obiettivi perseguiti hanno prodotto risultati significativi, ma in alcuni casi si tratta di traguardi intermedi. Il prossimo quadriennio dovrà essere dedicato al consolidamento e al completamento dei dossier ancora aperti. Tra questi, rivestono particolare importanza: la definizione chiara e condivisa delle competenze professionali dei Chimici e dei Fisici; l’adozione dei decreti attuativi per le lauree abilitanti; l’avvio delle scuole di specializzazione, passaggio fondamentale per il rafforzamento e la valorizzazione delle nostre professioni”.

“Assumere la guida della Commissione Pari Opportunità significa proseguire e ampliare un percorso già avviato”, ha aggiunto Rossella Fasulo. “Lavoreremo per promuovere condizioni sempre più eque, inclusive e rispettose delle differenze, affinché ogni professionista possa esprimere pienamente il proprio valore.

L’Ordine della Campania - conclude – conferma la propria vocazione a essere protagonista attivo nelle dinamiche nazionali, con uno sguardo attento ai diritti, alla qualità della professione e alle sfide future del sistema ordinistico.

In particolare, il nostro ente territoriale e l’ente pubblico nazionale stanno promuovendo iniziative di sensibilizzazione e diffusione delle materie Stem; un ambito strategico per il progresso e la parità di genere, in linea con l’obiettivo n.5 dell’Agenda Onu 2030.”