VIDEO | Evasione e caporalato, maxi sequestro ad azienda leader della logistica Inchiesta partita a Milano con ripercussioni anche a Napoli: sigilli a 27 milioni di euro

Contratti d’appalto fittizi per ottenere manodopera a basso costo e fatture per operazioni inesistenti. La Guardia di finanza ha sequestrato 27 milioni di euro ad una delle più importanti società di logistica d’Italia, con sede a Milano. Ma le attività investigative hanno interessato anche la Campania, ed in particolare il territorio di Napoli.

Il sistema avrebbe consentito di “schermare” i rapporti di lavoro reali con la società committente, riducendo i costi e aggirando gli obblighi fiscali e contributivi.

Il gruppo destinatario delle misure cautelari chieste dalla Procura registra in Italia un giro d’affari di circa 300 milioni di euro all’anno.

L’inchiesta punta ora a ricostruire l’intera filiera societaria e a verificare l’effettiva entità del danno erariale. Il sequestro da 27 milioni rappresenta una prima stima delle somme ritenute indebitamente sottratte al fisco.