Casoria: al via il progetto sociale al Parco dei Pini di Arpino Servizi e supporto alle famiglie

È stato avviato un importante progetto sociale presso il parco dei pini, in via Pascoli ad Arpino, con l’obiettivo di portare servizi e supporto direttamente nel quartiere. L’iniziativa è curata dalla società cooperativa sociale Il Millepiedi e si rivolge ai residenti dell’area.

Il centro servizi per le famiglie offre uno sportello informativo attivo presso la sede comunale di via Pascoli il martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Accanto a questo, è previsto un servizio di educativa territoriale rivolto ai minori dai 6 ai 13 anni, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 presso la sede della Cooperativa, all’interno del Parco, Isolato 6, adiacente la Parrocchia dell’Immacolata.

All’interno della struttura saranno attivati anche laboratori educativi e una ludoteca per i più piccoli, oltre a servizi di consulenza medica e legale, supporto psicologico per adolescenti e adulti e interventi a sostegno della genitorialità.

Per l’assessore alle politiche sociali Salvatore Iavarone: "Si tratta di un progetto breve e sperimentale che porterà direttamente i servizi sociali nelle periferie della nostra città, un modo per garantire la prossimità rispetto ai bisogni reali dei cittadini".

Il sindaco Raffaele Bene sottolinea: "Con questo progetto rafforziamo la presenza del Comune nei quartieri, portando servizi concreti dove ce n’è più bisogno. Il Parco dei Pini rappresenta una comunità importante e vogliamo essere al fianco delle famiglie, dei bambini e dei giovani con strumenti reali di supporto, ascolto e crescita".