Vico Equense: Unicef Italia al Social World Film Festival Appuntamento oggi alle 18.30 sala Lollobrigida del cinema Aequa

Il presidente dell’Unicef Italia Nicola Graziano parteciperà oggi al Social World Film Festival, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale che si tiene dal 5 al 12 luglio a Vico Equense. In particolare, alle 18.30 presso la Sala Lollobrigida del Cinema Aequa si terrà il panel “Dai Manifesti alla Generazione TikTok: la comunicazione sociale dell’Unicef Italia tra ieri, oggi e domani, l'evoluzione dei linguaggi e delle immagini per difendere i diritti dei bambini”.



"Quest’anno celebriamo gli 80 anni della nostra organizzazione a favore dei bambini, attraverso i quali anche la nostra comunicazione è cambiata. Per noi la sfida è rimanere al passo coi tempi senza perdere rigore, dignità e centralità dei diritti, in un ecosistema saturo, frammentato, mobile, visuale, governato da piattaforme e attraversato da disinformazione, sfiducia e polarizzazione.



In un mondo sempre più digitalizzato e in cui l’Intelligenza Artificiale acquisisce maggiore spazio soprattutto nel settore della comunicazione, non dobbiamo sottovalutare i rischi e i pericoli, in particolare per i bambini. I bambini devono essere rispettati sempre e ovunque, i discorsi che ascoltano, a casa, a scuola, online, al cinema non devono ledere la loro dignità e i loro diritti. Secondo una recente indagine Unicef in Italia circa il 37% dei bambini e giovani sono esposti a messaggi di odio e oltre il 34% sono esposti a immagini cruente e violente.



Come Unicef vogliamo sottolineare che in qualunque contesto, al di là dei linguaggi e dei canali, in tutte le forme di comunicazione e di produzione di contenuti che riguardano bambine e bambini massima attenzione va data al rispetto della loro dignità, alla loro tutela contro ogni forma di discriminazione e manipolazione e alla garanzia della privacy.



Ringrazio il Social World Film Festival per questo spazio, per aver dato importanza e centralità ai Diritti dell’Infanzia. L'Unicef guarda con grande interesse alle produzioni cinematografiche, ai festival, ai documentari, ai cortometraggi e ai nuovi linguaggi audiovisivi, perché rappresentano strumenti preziosi per promuovere una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".