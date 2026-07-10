IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Questo è quanto Il caso Caprile e l'ipotesi investigativa della Procura di Bari nei confronti di De Laurentiis...

La bancarotta fraudolenta, di cui sono accusati Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, sa tanto di vulnus, nel quale è finita la famiglia del produttore. Tutto ruota intorno al passaggio di Elia Caprile dalla squadra pugliese a quella partenopea, per una cifra di 2,2 milioni di euro. Lo stesso calciatore sarebbe poi stato, da lì a un paio d'anni, rivenduto dagli azzurri al Cagliari per 8 milioni. La Procura barese ipotizza che il Napoli si sarebbe avvantaggiato da questo acquisto, avendo comprato un calciatore dall'indubbio talento a meno del suo valore, tanto da causare grave nocumento al Bari stesso. Questo è quanto.