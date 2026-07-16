San Giorgio a Cremano: il sindaco presenta la nuova giunta Esperienza, rinnovamento e competenza al servizio della città

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Michele Carbone, ha ufficializzato la composizione della nuova giunta comunale, una squadra amministrativa che coniuga esperienza istituzionale, nuove energie e competenze professionali, nel segno della continuità amministrativa e dell'innovazione.

La nuova squadra di governo scelta dal neo sindaco eletto con l’88% delle preferenze, nasce dal confronto e dalla condivisione con i partiti e le liste che hanno sostenuto il progetto politico vincente alle elezioni amministrative.

Una Giunta che rappresenta il risultato dell'impegno profuso durante la campagna elettorale e del consenso ottenuto dai cittadini, chiamata ora a tradurre in azioni concrete il programma presentato alla città.

Accanto a volti nuovi, fanno il loro ingresso in giunta amministratori che hanno già maturato una significativa esperienza nelle istituzioni locali.

Per alcuni assessori si tratta infatti di consiglieri comunali eletti che conoscono approfonditamente la macchina amministrativa, le dinamiche dell'ente e le esigenze del territorio, rappresentando una garanzia di efficienza e operatività fin dall'inizio del mandato.

Nel segno della continuità amministrativa viene confermato nel ruolo di Vicesindaco Pietro De Martino, veterano dell'amministrazione comunale, la cui esperienza rappresenta un punto di riferimento importante per il nuovo esecutivo.

Una scelta che valorizza l’attività amministrativa portata avanti durante la sindacatura di Giorgio Zinno. A lui, oltre al ruolo di Vicesindaco vanno le deleghe alla Pianificazione urbanistica, Cultura e Biblioteca, Museo Civico Cittadino, Valorizzazione delle Ville Vesuviane, Bellezza e vivibilità Urbana, Gestione parcheggi, Antiabusivismo.

Sempre nel segno della continuità entra in giunta anche Carlo Sarno, già assessore. Ora ottiene le deleghe a Bilancio, Tributi, Innovazione Tecnologiche e Smart City, Personale, Formazione, Fondi Comunitari, Urp e Protocollo. Sangiorgese, sposato con tre figli, è funzionario di SMA Campania.

Entra invece in giunta Ciro Di Giacomo, già consigliere comunale dal 2007, consigliere metropolitano e Presidente di diverse commissioni consiliari, tra cui Il Welfare. Eletto in consiglio comunale, lascia lo scranno dell’assise per ricoprire questo ruolo con le seguenti deleghe: Politiche sociali, Politiche giovanili, Gestione Beni confiscati. Delega anche al Commercio, Suap e Tutela del consumatore. E’ Primo Luogotenente della Guardia Costiera di Napoli.

Il neo assessore alla Polizia Municipale è invece Enrico Petrilli. Si occuperà anche di viabilità e videosorveglianza. Già dipendente comunale nel comune di Pollena Trocchia, attualmente in pensione, molto attivo nella vita politica cittadina.

Tre le donne che entrano in giunta:

Luisa Mirabelli, già consigliera comunale dal 2020, ottiene le deleghe a: Ambiente e Patrimonio, Gestione del verde pubblico, parchi e giardini, vigilanza ambientale, Tutela delle condizioni degli animali, Edilizia Residenziale, Politiche di risparmio energetico e Cimitero. Avvocato civilista, specializzata in materia condominiale, nata a San Giorgio a Cremano, sposata con due figli.

Loredana Scarcella si occuperà di sport e gestione delle strutture sportive, Pari Opportunità, Politiche locali del cibo, Imprenditoria giovanile e femminile, Educazione alla legalità. Già consigliera comunale ad Ercolano dal 2020, è laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, attualmente è docente di Matematica e Scienze Naturali.

Iolanda Cacciuottolo è stata nominata Assessora alla Scuola e all’Avvocatura e quindi si occuperà anche di: Refezione scolastica, Trasporto scolastico, rapporti con i Dirigenti Scolastici, P.T.C.O.

E’ docente di scuola secondaria di secondo grado, abilitata all’insegnamento di Diritto ed Economia Politica e specializzata nell 'attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità (TFA). Ha conseguito il titolo di Avvocato. E’ sposata con due figli.

Il sindaco Michele Carbone tiene per sé le deleghe a: Iniziative per la promozione dei diritti dei bambini, Dirtto al Gioco, Laboratorio regionale Città dei bambini e delle bambine, Turismo DMO, Pubblica Illuminazione, Coordinamento e attuazione dei progetti PNRR, Rapporti con Enti sovra comunali per la gestione dei servizi a Rete (Gori, Enel, ecc.), Edilizia Scolastica, Lavori Pubblici.

"Presentiamo oggi una squadra che unisce esperienza amministrativa, competenze professionali e rinnovato entusiasmo - ha detto Carbone - Abbiamo costruito un gruppo coeso, espressione della coalizione che ha ottenuto la fiducia dei cittadini e composto da donne e uomini pronti a lavorare con spirito di servizio per il bene della nostra comunità e che ringrazio per lo spirito unitario dimostrato in questa delicata fase.

Ci aspetta un lavoro importante e impegnativo, ma sono convinto che, grazie alla collaborazione, al confronto e alla condivisione degli obiettivi, riusciremo a dare risposte concrete ai cittadini e a costruire nuove opportunità di crescita e sviluppo per San Giorgio a Cremano. A tutti rivolgo il mio augurio di buon lavoro, nella consapevolezza della responsabilità che ci è stata affidata e dell'impegno che saremo chiamati a garantire ogni giorno".