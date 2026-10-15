Giuseppe Conte a Nola: incontro sul futuro dell'Italia Presentazione del libro "Una nuova primavera"

Nola si prepara ad accogliere Giuseppe Conte. Domani, venerdì 16 ottobre, alle ore 19:00, il Teatro Umberto ospiterà l’incontro con il leader del Movimento 5 Stelle, un appuntamento che metterà al centro il presente e le prospettive future del Paese, attraverso il racconto politico e personale contenuto nel suo libro "Una nuova primavera".

Sarà un’occasione per affrontare i temi che attraversano la vita politica e sociale italiana, riflettere sulle difficoltà del momento e discutere delle possibilità di costruire un futuro diverso.

Un confronto che parte dall’attualità, dalle aspettative dei cittadini e dalle questioni che riguardano da vicino le comunità, per allargare lo sguardo alle sfide che attendono l’Italia nei prossimi anni.

A confrontarsi con Conte saranno Mariolina Castellone, sul tema della partecipazione; Anna Falcone, per il dialogo dedicato a Costituzione e diritti; Luca Ricolfi, sulla sicurezza; Floriana Cerniglia, sulle disuguaglianze; e Andrea Muto e Antonio Falcone, che interverranno sul tema della sanità pubblica.

A moderare l’incontro sarà Antonello Caporale, giornalista, che accompagnerà il confronto tra i protagonisti della serata.

Cinque temi diversi, ma strettamente legati tra loro, che chiamano in causa la qualità della democrazia, il rapporto tra cittadini e istituzioni, la tutela dei diritti, le condizioni di sicurezza, le distanze sociali e il futuro di un servizio sanitario pubblico accessibile a tutti.

Questioni che riguardano la vita quotidiana delle persone e sulle quali si misura la capacità della politica di interpretare i cambiamenti e proporre risposte concrete. Al termine dell’evento è previsto il firmacopie del volume "Una nuova primavera".