Badiashile: «Allegri è uno dei migliori al mondo! Abbiamo bisogno dei tifosi» Badiashile: «Ora l’obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara»

Due partite da titolare per Benoit Badiashile, il nuovo rinforzo difensivo del Napoli arrivato dalla sessione estiva di calciomercato. Il difensore ex Chelsea ha giocato 90' minuti contro il Frosinone e contro il Villarreal, dimostrandosi un perno del nuovo assetto a tre di Massimiliano Allegri.

Il calciatore del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente partner del club azzurro, raccontando il momento che sta vivendo ed il lavoro che svolge con il tecnico livornese.

Badiashile su Allegri: «Uno dei migliori al mondo»

Di seguito le parole del difensore del Napoli, Benoit Badiashile:

«Allegri è una delle ragioni principali che mi hanno spinto ad accettare di venire a Napoli. Penso sia uno degli allenatori più grandi che ci siano al mondo. Giorno dopo giorno cerco di ascoltare le sue indicazioni perché so che ha tanto da insegnarmi sul modo di difendersi. Sono molto orgoglioso di giocare per lui».

«Dobbiamo migliorare in alcuni aspetti, soprattutto in difesa. Essere più attenti nelle chiusure in area di rigore e puliti e precisi nelle uscite palla a terra da dietro. Ultima partita? Dobbiamo dimenticare il prima possibile la sconfitta. Ora l’obiettivo è focalizzarci sulla prossima gara».

Badiashile lancia un messaggio per i tifosi

«Tifosi? Abbiamo bisogno che stiano dalla nostra parte, a maggior ragione in questo momento. L’unico modo per superare questa situazione complicata è stando tutti dalla stessa parte. Abbiamo la necessità di sentire il loro sostegno».