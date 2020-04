Ricci (Cgil): Dalla Regione risposte importanti Il segretario della Cgil Campania, commenta la piattaforma presentata dal governatore De Luca

In una nota Nicola Ricci, segretario generale Cgil Campania, commenta la piattaforma presentata oggi dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Il piano economico sociale presentato dal governatore De Luca - afferma il segretario - è una importante risposta a sostegno di cittadini, lavoratori e del tessuto sociale della Campania. Impegnare da subito i fondi del bilancio regionale, quelli europei e quelli dedicati al Fondo Sviluppo e Coesione è una scelta responsabile, come responsabile è stato il contributo delle organizzazioni sindacali nel confronto che ha portato al varo della Piattaforma. Nelle prossime ore, coinvolgendo le nostre categorie, valuteremo nel dettaglio le varie misure, ma quello della Regione è un Piano di sostegno alle famiglie e ai pensionati che guarda anche alle imprese e a settori strategici come l'agricoltura e la pesca. Ci colpisce favorevolmente che quasi il 50 per cento delle risorse sia destinato alle politiche sociali e circa 130 milioni ai pensionati al minimo. Attenzione è stata data agli immigrati, ai servizi socio-assistenziali e alle microimprese. Come sindacato, contribuiremo alla corretta applicazione delle misure adottate e continueremo il confronto con la Regione in attesa dell’effettiva operatività del Piano”.