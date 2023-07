Metalmeccanici, lunedì 10 luglio sciopero di 4 ore dei sindacati A Napoli presidio in piazza Plebiscito.

Sciopero dei metalmeccanici del Sud, lunedì 10 luglio, indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm per rivendicare la centralità del settore nell’economia italiana. Metalmeccaniche e metalmeccanici sciopereranno per 4 ore per chiedere al Governo risposte concrete su salario, precarietà, ammortizzatori sociali, legalità, salute e sicurezza, investimenti, politiche industriali, transizione ecologica, digitale, energetica e tecnologica. Presidi unitari sono previsti davanti alle Prefetture delle cinque province campane.

A Napoli, l’appuntamento è alle 11:00 in piazza Plebiscito, nei pressi della Prefettura, dove si sono dati appuntamento Fim, Fiom e Uilm Napoli. In piazza al fianco di lavoratrici e lavoratori la segretaria Fiom-Cgil Nazionale, Silvia Simoncini e il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci.