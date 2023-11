Turismo, Campania prima regione al sud, a Napoli più stranieri che in Italia I flussi turistici illustrati dalla Svimez nel corso dell'assemblea pubblica di Confcommercio

La Campania e' la prima regione per flussi turistici nel Sud Italia nel 2022. Il dato emerge dal rapporto Svimez sul turismo presentato, questa mattina, nel corso dell'assemblea pubblica di Confcommercio Campania alla stazione marittima di Napoli.

I flussi turistici, come illustrato dal professore Gaetano Vecchione di Svimez, vengono assorbiti prevalentemente dalle province di Napoli (65%) e Salerno (27%) e, tra le cinque province della regione, solo a Napoli prevalgono i turisti stranieri rispetto a quelli italiani. "La principale sorpresa - sottolinea il direttore di Svimez, Luca Bianchi - e' che Napoli ha una presenza di turisti stranieri che ormai supera quelli nazionali, unica provincia della regione Campania. L'altro dato positivo e' che, in realta', la crescita accompagna tutto il territorio campano e questo e' un elemento importante perche' vuol dire differenziare".

La Campania sta superando lo shock pandemico. E, infatti, se nel 2022 si sono registrate presenze turistiche inferiori del 19,4% rispetto al 2019, secondo i dati provvisori Istat e BdI al 2023 relativi alle presenze, lo scarto rispetto al 2019 si e' quasi annullato con importanti incrementi per il turismo straniero.

Nel 2022 oltre 18 milioni di presenze turistiche

"Con la meta' 2023 abbiamo recuperato tutto quello che avevamo perso nel Covid - spiega Bianchi - quindi, c'e' stata una buona capacita' di risposta della regione. Nel 2022, siamo a oltre 18 milioni di presenze. Il contributo piu' rilevante viene dagli stranieri. Soprattutto negli ultimi sei mesi sono cresciute molto le presenze degli stranieri ed e' aumentato il numero di permanenze. Vuol dire che chi viene in Campania rimane piu' giorni di quanto accadeva prima".

Servono ora politiche adeguate

Il direttore di Svimez sostiene che, "a questo punto, bisognerebbe supportare questa tendenza con politiche adeguate. Questo vuol dire, innanzitutto, colmare il gap infrastrutturale, che ancora esiste, per arrivare in Campania". "Devo dire che un contributo straordinario alla crescita e' stato dato dall'aeroporto di Napoli-Capodichino, che e' cresciuto con numeri importanti. Per consolidare queste tendenze serve offrire al turismo che viene in Campania qualita', in termini di alloggio e di servizi".

L'aeroporto di Capodichino è il quarto in Italia

Dal rapporto, viene fuori che, nel 2022, l'aeroporto di Capodichino e' il quarto in Italia per numero di passeggeri in transito. Per il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il ruolo del turismo "meriterebbe il definitivo e concreto riconoscimento". "Il turismo - dice nel corso del suo intervento - e' una straordinaria risorsa per la crescita e per il benessere economico e sociale, in particolare per il Mezzogiorno". Per il leader di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, "cio' che salta all'occhio, quindi la percezione di tutti noi, e' che vediamo tanta gente, ma bisogna fare una differenza sostanziale, e questo rimarca lo studio che presentiamo oggi come Confcommercio Campania, tra i turisti e i visitatori". "Noi - aggiunge - dobbiamo puntare sempre piu' ad avere piu' turisti, piu' persone che sul nostro territorio spendono e lasciano ricchezza alla nostra regione. Quindi, e' necessaria una diversa programmazione, una valorizzazione anche delle aree interne e fare molta attenzione al tipo di turismo che riusciamo a intercettare".