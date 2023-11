Comitato Idonei Asl: manifestazione al Centro Direzionale "Chiediamo alla Regione Campania la proroga delle graduatorie"

ll comitato Idonei amministrativi dell'Asl Napoli 1 mercoledì Il prossimo 15 novembre si terrà una manifestazione alla quale parteciperanno gli idonei assistenti e collaboratori amministrativi collocati nelle graduatorie della Asl Napoli 1 Centro. "Come idonei - è scritto in una nota - chiediamo alla Regione Campania la proroga - vista la scadenza nel mese di dicembre - delle graduatorie per consentire alle Aziende Sanitarie ed ad altri enti campani di poter attingere e favorire così il totale assorbimento di tutti gli idonei ". La manifestazione si terrà alle ore 10 presso la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, al Centro Direzionale Isola C3.