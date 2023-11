Napoli, parte il corso regionale di "Hospitality on Board" Martedì 28 novembre la conferenza stampa in sala giunta col Presidente Vincenzo De Luca

Martedì 28 Novembre alle ore 11 presso la Sala Giunta della Regione Campania di Palazzo Santa Lucia si svolge la presentazione del corso "Hospitality on Board" per formare e assumere in Campania 25 giovani d'età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, iniziativa dell'ITS Academy Bact in collaborazione con Elior group.

Interverranno il presidente della Regione Vincenzo De Luca, l'Assessore alla Scuola e alle Politiche sociali e giovanili Lucia Fortini, il presidente della Fondazione ITS BACT Aniello Di Vuolo e il Responsabile Labour Cost & Engineering di Elior Mauro Natali.

L’iniziativa nasce nell’ambito di un accordo tra la rete nazionale degli ITS sul Turismo e Itinere, brand di Elior group, che hanno promosso su scala nazionale corsi per formare e assumere nuove giovani figure specializzate nella gestione di strutture turistico-ricettive e in particolare nel travel catering. Dopo il Piemonte, la Toscana, la Puglia e il Lazio, la partnership Elior-ITS Academy arriva anche in Campania con l’ITS Academy BACT, l’Istituto Tecnologico per i Beni e le Attività Culturali e Turistiche della Campania, che attiverà il percorso a Napoli grazie al finanziamento della Regione nell’ambito del Potenziamento dell’offerta di Istruzione Tecnica Superiore a cura degli ITS già costituiti e operanti in Campania Periodo 2020-23.

La novità assoluta è che per tutta la durata del corso (due anni per 2000 ore complessive), gli allievi lavoreranno e saranno assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, che favorisce in un sistema duale l'integrazione tra formazione e lavoro finalizzato all’occupabilità e all’occupazione dei giovani.

Alla fine del percorso, per quelli che conseguiranno il titolo di tecnico per la gestione di strutture turistico-ricettive con specializzazione in hospitality in movimento, il contratto di apprendistato sarà trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sono previste sia lezioni in aula, presso la sede dell’ITS Academy BACT di Napoli, sia esperienze sul campo come apprendisti a bordo treno, nel sistema dell’ospitalità in movimento della Campania, o in altre strutture ricettive-ristorative del gruppo imprenditoriale Elior.

Il gruppo Elior è Leader nella ristorazione collettiva con 10.000 collaboratori in Italia e proprietaria di Itinere, il brand che gestisce i servizi di catering a bordo dei treni Freccia Rossa Alta Velocità, sia in Italia che in Francia, e degli Intercity Night. Elior è una solida multinazionale francese presente in 6 paesi con 23.500 ristoranti e punti vendita, conta 110.000 lavoratori nei ruoli a bordo treno, ed è leader nei suoi principali mercati, in Europa, Nord America e India.

In fase di conclusione le selezioni che hanno visto la partecipazione di circa 120 aspiranti tecnici da cui scegliere 25 giovani talenti. Il corso in Campania partirà il 30 Novembre. Il diploma di V livello di Tecnico Superiore, rilasciato al termine del biennio, è un Titolo di Studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, equiparato in tutta Europa. I giovani che lo conseguiranno potranno lavorare non solo in Campania e in Italia, grazie alla conoscenza acquisita della struttura complessiva dell’impresa turistico-ricettiva e delle modalità di gestione delle funzioni strategiche di diversi reparti, tra cui Hospitality e Food & Beverage in tutte le loro declinazioni gestionali e operative.