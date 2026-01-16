A Napoli chiude la mensa ferroviaria: "A rischio 12 posti di lavoro" "E' un luogo di riferimento quotidiano non solo per i lavoratori"

"Il prossimo 28 febbraio 2026 chiuderà la storica mensa ferroviaria di Napoli Centrale". E' quanto affermano Angelo Lustro, Massimo Aversa e Pierino Ferraiuolo, rispettivamente segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti. "La comunicazione - riferiscono i sindacalisti - è arrivata da Ferservizi, società del Gruppo FS che gestisce il servizio per conto di RFI. Una decisione improvvisa e inaccettabile che mette a rischio 12 posti di lavoro e cancella un presidio sociale da anni al servizio della città". "La mensa, gestita dalla società Elior - sottolineano Lustro, Aversa e Ferraiuolo - non è soltanto un punto di ristoro per il personale ferroviario, ma un luogo di riferimento quotidiano per studenti, lavoratori, cittadini e turisti. Un servizio accessibile, dignitoso, con pasti caldi e prezzi calmierati. Un vero e proprio servizio pubblico di prossimità, che ha saputo coniugare qualità, accoglienza e funzione sociale. Non sono ancora chiare le ragioni della chiusura, né quale sarà la futura destinazione dei locali. Ma è chiaro che non possiamo assistere in silenzio a una scelta che colpisce le lavoratrici e i lavoratori e priva la collettività di un bene comune". "Come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti della Campania - aggiungono i tre segretari - rivolgiamo un appello urgente a RFI, Ferservizi e alle Istituzioni locali e regionali affinché si garantisca la continuità del servizio, anche attraverso un nuovo affidamento o una manifestazione di interesse pubblica; si tutelino tutti i livelli occupazionali, salvaguardando l’esperienza e la professionalità dei 12 lavoratori coinvolti; si valorizzi la funzione sociale della mensa, evitando che venga abbandonata o trasformata in altro senza confronto". "Non possiamo accettare - concludono Lustro, Aversa e Ferraiuolo - che si chiuda un presidio di lavoro e dignità, senza trasparenza né tutele. Il lavoro e i bisogni delle persone vengono prima di ogni logica economica. Come Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti saremo al fianco dei lavoratori, pronti a mobilitarci per difendere diritti, occupazione e servizi per la comunità".