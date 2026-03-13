Trasnova, Auriemma: "Serve un impegno concreto per garantire lavoro e futuro"

"La priorità resta la tutela dei livelli occupazionali"

trasnova auriemma serve un impegno concreto per garantire lavoro e futuro

"Non possiamo permettere che questa crisi si traduca nell’ennesima perdita di posti di lavoro in un territorio già segnato da difficoltà industriali"

Napoli.  

"In merito al tavolo sulla vertenza Trasnova che si è svolto nei giorni scorsi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, continuiamo a seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione che riguarda centinaia di lavoratori e le loro famiglie.

La nostra priorità resta la tutela dei livelli occupazionali. Per questo motivo riteniamo fondamentale che il confronto istituzionale prosegua con continuità e che tutte le parti coinvolte si assumano le proprie responsabilità per arrivare a soluzioni concrete e durature".

Così in una nota Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo movimento 5 stelle alla camera dei deputati e coordinatrice M5S provincia di Napoli.

"Dal tavolo ministeriale sono emersi alcuni primi segnali che vanno verificati con attenzione, come la disponibilità di nuove realtà imprenditoriali a valutare l’assorbimento di una parte dei lavoratori coinvolti nella vertenza. Tuttavia è necessario che queste ipotesi si traducano rapidamente in opportunità occupazionali reali e stabili.

Il movimento 5 Stelle continuerà a seguire passo dopo passo questa vertenza, chiedendo garanzie chiare sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e lavorando affinché vengano individuate soluzioni occupazionali di garanzia per tutti i lavoratori coinvolti.

Non possiamo permettere che questa crisi si traduca nell’ennesima perdita di posti di lavoro in un territorio già segnato da difficoltà industriali. Servono responsabilità, serietà e impegni concreti per assicurare continuità lavorativa e dignità ai lavoratori di Trasnova".

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