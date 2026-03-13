Trasnova, Auriemma: "Serve un impegno concreto per garantire lavoro e futuro" "La priorità resta la tutela dei livelli occupazionali"

"In merito al tavolo sulla vertenza Trasnova che si è svolto nei giorni scorsi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, continuiamo a seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione che riguarda centinaia di lavoratori e le loro famiglie.



La nostra priorità resta la tutela dei livelli occupazionali. Per questo motivo riteniamo fondamentale che il confronto istituzionale prosegua con continuità e che tutte le parti coinvolte si assumano le proprie responsabilità per arrivare a soluzioni concrete e durature".

Così in una nota Carmela Auriemma, vicepresidente vicaria del gruppo movimento 5 stelle alla camera dei deputati e coordinatrice M5S provincia di Napoli.



"Dal tavolo ministeriale sono emersi alcuni primi segnali che vanno verificati con attenzione, come la disponibilità di nuove realtà imprenditoriali a valutare l’assorbimento di una parte dei lavoratori coinvolti nella vertenza. Tuttavia è necessario che queste ipotesi si traducano rapidamente in opportunità occupazionali reali e stabili.



Il movimento 5 Stelle continuerà a seguire passo dopo passo questa vertenza, chiedendo garanzie chiare sulla salvaguardia dei livelli occupazionali e lavorando affinché vengano individuate soluzioni occupazionali di garanzia per tutti i lavoratori coinvolti.



Non possiamo permettere che questa crisi si traduca nell’ennesima perdita di posti di lavoro in un territorio già segnato da difficoltà industriali. Servono responsabilità, serietà e impegni concreti per assicurare continuità lavorativa e dignità ai lavoratori di Trasnova".