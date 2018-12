Pd: tutto pronto per il congresso, o quasi La Direzione regionale si è riunita presso la casa del Popolo di Ponticelli

La Direzione regionale del Partito Democratico riunitasi ieri presso la casa del Popolo di Ponticelli, ha approvato all’unanimità il regolamento e la commissione regionale per il congresso. La commissione, costruita della rappresentanza territoriale e condivisa tra le varie anime del dem, è composta da Alfredo Affaitato, Alessandra Iannone, Paola Vairano, Enzo Serio, Claudio Mazzone, Andrea America, Francesco Capone, Bruno Di Nesta, Filomena Arcieri, Maria Rosaria Falcone ed Elena Caterino.

L’insediamento è previsto per domani alle ore 17.00 con la prima riunione della Commissione. Quindi è tutto pronto per un congresso che però stenta ad entrare nel vivo visti i tentennamenti e le indecisioni del candidato più vicino ai renziano, l’ex-ministro Minniti. In queste ore infatti ci si aspetta un suo ritiro dalla competizione, un gesto che sul quale Minniti sta riflettendo soprattutto in considerazione di alcune dichiarazioni e alcuni chiari segnali del-l’ex-segretario Matteo Renzi che lasciano immaginare un suo impegno per la nascita di un nuovo soggetto politico che guardi anche a chi, in Forza Italia come tra i moderati di destra, non ha voglia di lasciarsi schiacciare da una Lega ormai dilagante.

A confermare l’idea di una scissione la visita di Renzi a Bruxelles che non ha previsto l’incontro con il gruppo Socialisti e Democratici che è il gruppo di appartenenza del Pd.