Forza Italia e il futuro né con De Luca né con de Magistris Domenica è prevista a Napoli la Convention regionale per il nuovo format

di Claudio Mazzone

Per Forza Italia tira aria di riorganizzazione e tutti sembrano concentrati a costruire, contemporaneamente, l’alternativa al governatore Vincenzo De Luca e al Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Se è vero che Napoli orami è governata dalla sinistra da almeno 3 decenni ma è anche vero che con un centrosinistra inesistente che paga le macerie nelle quali si è ridotto il Partito Democratico Napoletano, con un Movimento 5 Stelle napoletano, che pur esprimendo il Presidente della Camera Roberto Fico, sui territori resta marginale nelle elezioni locali, e con l’impossibilità di De Magistris di ricandidarsi, il Centrodestra inizia a sognare di governare finalmente Napoli.

Domenica è infatti prevista a Napoli la Convention regionale di Forza Italia, un nuovo format che vedrà capovolta la modalità di interazione. A parlare saranno i cittadini e i dirigenti ascolteranno. Il primo appuntamento elettorale con il quale misurarsi sono le europee ma lo sguardo va a quella che è la vera sfida che alletta i dirigenti azzurri e cioè le regionali e di candidati da spendere il Centrodestra ne ha già tanti.

Una su tutti è Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e Consigliera Comunale a Napoli, che ha visto accrescere la sua fama e la sua potenza in città con il suo lavoro in consiglio e con la carica che oggi riveste a Montecitorio. Non a caso, la deputata forzista parla già da candidata. La Vicepresidente infatti, oggi in una nota evidenzia che al Sud si pagano più tasse che altrive, specificando che “nel Mezzogiorno la pressione fiscale è al 34,1% contro il 33,5 del Centro-Nord. La causa sono tasse locali più alte, tagli agli enti locali, cattive amministrazioni regionali e cittadine”. Passa poi all’attacco di governa mettendo nella stessa definizioni di sinistra De Luca e de Magistris - ”I cittadini pagano il fallimento degli anni di governo della sinistra e di quei sindaci e governatori meridionali che, dopo tante promesse, hanno peccato in sprechi e approssimazione”. Mara Carfagna si dice sicura che sia giunta “L'ora di una rivoluzione dell'efficienza, servono più servizi alle persone e alle famiglie e meno tasse per le imprese, un impegno storico che Forza Italia oggi rinnova con determinazione. Il centrodestra può e deve tornare a offrire il suo buon governo per il Mezzogiorno.”

I motori si iniziano già a scaldare e nonostante ci voglia ancora più di un anno, Forza Italia sembra già essere scesa in campo.