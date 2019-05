Elezioni, il vescovo di Nola sottolinea centralità dell'Europa Marino invita a votar con responsabilità e consapevolezza

Il Settore pastorale Carità e Giustizia e la Consulta delle aggregazioni laicali della Diocesi di Nola rivolgono un messaggio ai cittadini del territorio in vista del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo il prossimo 26 maggio.

«Ritengo necessario - ha scritto il vescovo Marino nell'introduzione al messaggio - che la comunità cristiana della diocesi di Nola si prepari con consapevolezza e responsabilità al voto europeo del 26 maggio. Per questo motivo ho chiesto al settore pastorale ‘Carità e giustizia’ e alla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali di elaborare un documento che aiuti la riflessione. Come dice il testo, occorre interpretare questo imminente voto con ‘senso della Storia’, ovvero comprendendone tutte le implicazioni e conseguenze. Da parte mia, sottolineo la centralità dell'Europa in ogni sogno e progetto di pace e libertà per il mondo intero».