Vergara da blindare: il 26 azzurro verso il rinnovo In estate era un esubero o poco più, oggi è il beniamino azzurro

Napoli si coccola il suo nuovo gioiellino. Antonio Vergara in estate era un esubero o poco più, un ragazzo della scuderia azzurra reduce da un buon campionato in B con la Reggiana, magari da provare in A in un club minore o, come è successo, da tener dentro a far scuola dai grandi, che non si sa mai. Il non si sa mai è arrivato con gli interessi, abbattendosi su solei, retti femorali e adduttori azzurro come non ci fosse un domani ed eccolo, Antonio da Frattamaggiore a destreggiarsi con la 26 sulle spalle e il cuore dentro le scarpe alla De Gregori manera.

Un gol da favola al Chelsea uno decisivo alla Fiorentina, più il napoletano d'ordinanza ripreso dalle telecamere ed eccoti il nuovo beniamino azzurro. Un beniamino che ora il Napoli vuole blindare: un'offerta dalla Premier è stata rifiutata (pare) nelle ultime ore del mercato, una di rinnovo sarà presentata ad Antonio, che aveva rinnovato già in estate a 400mila euro.

Gli sarà prospettato un aumento e presumibilmente la possibilità, ora di giocarsela realmente per una maglia da titolare azzurra, non per diritto di nascita o altri concetti astrusi, semplicemente perché Vergara, di poter giocare con l'azzurro addosso l'ha dimostrato sul campo.