Agguato ad Arzano: prefetto, disposti controlli mirati Sarà oggetto del prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

"In relazione al grave episodio criminoso, verificatosi ad Arzano ove, nella serata di ieri, due persone a bordo di una auto sono stati affiancati da un'altra autovettura da cui sono stati esplosi diversi colpi di pistola che hanno ucciso una persona e ferita un'altra", il prefetto di Napoli, Michele di Bari, nel "condannare fermamente l'accaduto", ha ribadito "la particolare attenzione da parte delle Forze di polizia, per l'area di interesse, attraverso mirati controlli che saranno ulteriormente intensificati". Il prefetto ha altresì sottolineato "la necessità di garantire la sicurezza dei cittadini del contesto territoriale di riferimento, attraverso la costante presenza delle Forze dell'ordine, anche al fine di aumentare la percezione della vicinanza delle istituzioni alla popolazione e alle Amministrazioni locali e di monitorare il territorio, per prevenire e contrastare i reati e le diverse forme di illegalità". La vicenda sarà approfondita in occasione di un prossimo Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.