Regione: Commissione Sanità e Sicurezza Sociale, Raia presidente

La V Commissione consiliare permanente (Sanità e Sicurezza Sociale), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:
Presidente: Loredana Raia (Pd);
Vice presidente: Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra
Segretario: Raffaele Maria Pisacane (FDI)
“Grazie alle Colleghe e ai Colleghi componenti della V Commissione, che ci chiamerà tutti ad un impegno importante e gravoso – ha detto la Presidente Raia -, usciamo da dieci anni di commissariamento, è stato un lavoro importante, adesso ci sono emergenze e problemi importanti da affrontare sapendo che la sanità impatta sulla vita dei campani e che l’art. 32 della Costituzione è la via maestra: difendere il diritto alla salute quale bene universale, pubblico, equo e gratuito”.
La V Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:
Carmela Fiola (Partito Democratico)
Francesco Picarone (Partito Democratico)
Loredana Raia (Partito Democratico)
Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle)
Pietro Smarrazzo (Casa Riformista, Italia Viva – Noi di Centro)
Giovanni Porcelli (A Testa Alta)
Giovanni Iovino (Avanti Campania PSI
Giovanni Maria Cuofano Roberto Fico Presidente
Carlo Ceparano Alleanza Verdi e Sinistra
Palmira Fele Fratelli d’Italia
Raffaele Maria Pisacane Fratelli d'Italia
Massimo Pelliccia PPE – Forza Italia
Fernando Errico PPE – Forza Italia
Michela Rostan Lega – Cirielli Presidente
Sebastiano Odierna Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR