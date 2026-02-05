Napoli capitale dell'Ellenismo: al via l'XI Giornata Mondiale della Lingua Greca La presentazione a Palazzo San Giacomo

Si terrà domani, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 14.00 , presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo , la conferenza stampa di presentazione dell'undicesima edizione della Giornata Mondiale della Lingua Greca .

L’iniziativa, nata a Napoli nel 2016 da un'intuizione del prof. Jannis Korinthios e divenuta celebrazione ufficiale internazionale, torna a animare il capoluogo campano nel segno del legame indissolubile tra la città e le sue radici elleniche, proprio nell'anno in cui si celebrano i 2500 anni di Neapolis.

Durante la conferenza verranno illustrati i dettagli del ricco programma che culminerà lunedì 9 febbraio nella Basilica di San Giovanni Maggiore.

Interverranno: Chiara Marciani , Assessora alle Politiche giovanili del Comune di Napoli, Jannis Korinthios , professore di lingua e letteratura neogreca e ideatore dell’iniziativa, Angela Iannuzzi del Comitato Sintonia-Coordinamento docenti licei per la Giornata mondiale della lingua greca, Paul Kyprianou e Sotiris Papadimitriou , fondatori del Comitato.

