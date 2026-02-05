IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Tutto nebuloso E' quasi una costante da quando nella città del sole è arrivato Antonio Conte...

È tutto più nebuloso che mai nel Napoli degli ultimi giorni, ma questa è quasi una costante da quando nella città del sole è arrivato Antonio Conte. L'allenatore salentino ha questo di "bello": in tutti i posti dove ha avuto la fortuna di andare è stato tanto odiato quanto amato. Le ragioni sono tante, ma quella prevalente è che egli antepone sempre sé stesso a tutto il resto. Se ciò è perfetto per trascinare le folle - ma non sempre le società che lo pagano - lo è molto meno per essere amato da quei calciatori che lui regolarmente non "vede" o "vede" solo quando proprio non ne può fare più a meno (cosa accaduta agli azzurri in questa stagione).