Regione, Commissione Istruzione e Politiche sociali: Bruna Fiola presidente

La VI Commissione consiliare permanente Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali), insediata, stamani, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha eletto all’unanimità, per acclamazione, il proprio Ufficio di Presidenza:

Presidente: Bruna Fiola (Pd)

Vice presidente: Francesca Amirante (Pd)

Segretario: Mimì Minella (PPE-FI)

“Ringrazio i Colleghi con i quali lavoreremo al meglio nella VI Commissione, che ho già presieduto nella precedente Legislatura e con la quale si può entrare nel vivo dei problemi della nostra società, nel sociale, nel sanitario, nelle problematiche delle fasce deboli e delle persone fragili – ha detto la Presidente Fiola - ; questo sarà il mio modo di portare avanti il lavoro della Commissione anche nel confronto con gli Assessori per muoverci in sinergia con il governo regionale con l’obiettivo di collaborare insieme per fare gli interessi dei cittadini campani”.

La VI Commissione consiliare permanente è composta dai seguenti Consiglieri:

Francesca Amirante (Partito Democratico)

Carmela Fiola (Partito Democratico)

Giorgio Zinno (Partito Democratico)

Luca Fella Trapanese (Movimento 5 Stelle)

Ciro Buonajuto Casa Riformista (Italia Viva – Noi di Centro)

Lucia Fortini (A Testa Alta)

Giovanni Mensorio (Avanti Campania PSI)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Gennaro Sangiuliano (Fratelli d’Italia)

Palmira Fele (Fratelli d'Italia)

Roberto Celano (PPE – Forza Italia)

Mimì Minella (PPE – Forza Italia)

Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)

Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)