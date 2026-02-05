Napoli, piazza Municipio: nuovo dispositivo per il Carnevale Orari e divieti per l’evento “Sottencoppa – 2026”, ecco quando

Dal 12 al 16 febbraio 2026 è istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in piazza Municipio, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale "Sottencoppa – 2026”.

In particolare, è istituito il divieto di transito veicolare nella strada immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, di collegamento tra piazza Municipio e via Acton:

il 12 febbraio 2026, nella fascia oraria 7:00-12:00

il 13 febbraio 2026, nella fascia oraria 18:30-24:00

il 14 febbraio 2026, nella fascia oraria 18:30-24:00

il 15 febbraio 2026, per l’intera giornata

il 16 febbraio 2026, nella fascia oraria 7:00-12:00

