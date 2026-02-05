Cento anni dalla nascita di Ascarelli, doppia iniziativa a Napoli Una mostra ma anche un libro scritto da Nico Pirozzi per ricordare il “visionario che inventò (il) Napoli”

Doppio appuntamento sabato prossimo (ore 11) presso la sede della fondazione Valenzi al Maschio Angioino, a Napoli. Infatti è prevista l'inaugurazione della mostra fotografica 'Ascarelli un nome e una storia lunga 150 anni' e la presentazione del volume scritto da Nico Pirozzi ed edito per i tipi delle Edizioni dell'Ippogrifo dal titolo "Giorgio Ascarelli il visionario che invento (il) Napoli". L'iniziativa è stata , promossa e finanziata dall'Associazione Memoriæ - Museo della Shoah, curata dal giornalista e saggista Nico Pirozzi.

Più in generale si tratta di un racconto per immagini (provenienti da fondi pubblici e privati) incentrato sulla vicenda politica, umana, economica, culturale e sportiva di una delle famiglie che più delle altre condizionò positivamente la storia di Napoli negli anni compresi tra l'ultimo decennio dell'800 e i primi trent'anni del '900. Icona di quel periodo è sicuramente Giorgio Ascarelli, il fondatore e primo presidente dell'A.C. Napoli, di cui quest'anno ricorrono i cento anni dalla nascita.

E sono proprio gli anni dell'esordio della compagine calcistica azzurra, unitamente a quelli che rimandano alla costruzione dello stadio Vesuvio (voluto e finanziato da Giorgio Ascarelli, e dalla vedova Bice Diena donato al club, dopo la prematura scomparsa del marito) a occupare molti pannelli della mostra. Di particolare interesse è anche la documentazione - in gran parte proveniente dall'Archivio di Stato di Napoli - che racconta del "sovversivo" Giorgio Ascarelli, sottoposto a un'asfissiante sorveglianza dopo essere entrato a far parte del Comitato esecutivo della "Unione Socialista napoletana", ala dissidente della Federazione socialista napoletana.