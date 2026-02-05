"Prevenzione e longevità in salute": Santagada apre il convegno nazionale "Sarà presentato studio epidemiologico per valutare la prevalenza della insulino resistenza"

“Prevenzione e longevità in salute”: sarà questo il tema al centro del convegno nazionale in programma sabato, 7 febbraio, a Napoli e promosso da Serafino Fazio e dalla Fondazione TDC19 ETS e realizzato con il patrocinio del Comune di Napoli.

L'evento a Palazzo Nunziante, a Napoli, rivolge attenzione ai temi della "prevenzione primaria e secondaria, con particolare attenzione alla salute metabolica e cardiovascolare, alla nutrizione, alle neuroscienze e al benessere lungo tutto l’arco della vita. Si confronteranno professionisti della salute provenienti da diverse regioni italiane e da differenti ambiti disciplinari".

Ad aprire i lavori e a coordinare la sessione di apertura sarà l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada. Nel corso dei lavori saranno illustrate le più recenti evidenze scientifiche in tema di prevenzione e promozione della salute.

Lo studio sulla insulino resistenza

"Il convegno che si terrà sabato – anticipa l’assessore Santagada – sarà anche l’occasione per presentare lo studio epidemiologico per valutare la prevalenza della insulino resistenza nella popolazione dell’area di Napoli e la sua relazione con malattie cardiovascolari e neoplasie. Si tratta di un’importante attività di ricerca scientifica promossa dalla Cooperativa Sociale di Medici di Medicina Generale in collaborazione con l’Asl Napoli 1 Centro e il Comune di Napoli, che ha appena ottenuto il via libera dal Comitato etico territoriale Campania 1”.

