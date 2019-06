"Governo elimina statale Vesuvio, salverebbe 800mila persone" De Luca: "Tra le infrastrutture cancellate anche una strada cruciale in emergenza. Come si fa?"

Anche De Luca contro le “sbianchettate” e i rinvii del Governo su diverse opere pubbliche del mezzogiorno: “Leggo tra le tante palle che questo governo ha in mente che c'è anche l'eliminazione di alcune infrastrutture. La cosa ci riguarda perché tra queste c'è anche la statale 268, la statale del Vesuvio, una strada che serve ad evacuare 800mila persone in caso di pericolo. Ma come si fa?".

Così il presidente dopo l'incontro sull'Universiadi andato in scena alla Mostra d'Oltremare: “Com'è possibile che questa non sia una priorità? Vorrà dire che pure io mi metterò il giubbotto addosso e sventolo il crocifisso, così facciamo gli esercizi spirituali”