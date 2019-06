Fico: Le Baby Gang assumono condotte mafiose Il Presidente della Camera: “l'educazione alla cittadinanza e la conoscenza della Costituzione nelle scuole e nelle carceri minorili”

Oggi, nella Sala della Regina di Montecitorio, è stata presentata la Relazione 2018 dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico è intervenuto sui numeri ma ha voluto sottolineare e analizzare la piaga delle baby gang che sono diventate imperanti nella città di Napoli. “La proliferazione delle baby gang - ha infatti detto Fico - è un fenomeno presente in tutto il territorio nazionale ma che ha assunto tratti di particolare gravità e allarme sociale a Napoli. Non tanto per il numero complessivo di procedimenti a carico dei minorenni, che nel distretto di Napoliè in calo, quanto per la crescente gravità delle condotte che li coinvolgono, soprattutto l'associazione a delinquere di stampo mafioso o a fini di spaccio e le estorsioni. Questi dati ci confermano come i minori che delinquono siano sempre più uno strumento utilizzato dalle grandi organizzazioni criminali - aggiunge Fico - E che l'azione repressiva pertanto sia necessaria, ma del tutto insufficiente da sola a dare una soluzione strutturale al problema della criminalità minorile a Napolie altrove. Occorre agire sulle cause economiche e sociali e sulle condizioni ambientali che ne favoriscono lo sviluppo e, così, offrire alla gioventù disagiata prospettive alternative di vita migliori. Strettamente connesso a questo tema - continua il presidente della Camera - c'è quello del recupero dei minorenni che hanno commesso reati e che sono impegnati in percorsi di formazione, istruzione, inclusione socio-lavorativa, come impone la nostra Carta costituzionale. Dagli istituti penali minorili devono poter uscire persone migliori di quelle che vi sono entrate. È con questo lo spirito che la Camera ha firmato con i Ministeri della Giustizia e dell'Istruzione un Protocollo di intesa per promuovere l'educazione alla cittadinanza e la conoscenza della Costituzione nelle scuole e nelle carceri minorili".