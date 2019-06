Roghi tossici, il Ministero manda altri 50 militari E sull'emergenza rifiuti il ministro Costa assicura: daremo una mano alla Regione

Riprendono i roghi, il ministero manda i rinforzi. Altri cinquanta militari saranno impiegati nell'area giuglianese per contrastare il fenomeno. Lo ha annunciato questa mattina il ministro dell'Ambiente Sergio Costa,ospite a Marano di un oratorio plastic free, un luogo di crescita dove centinaia di bambini si stanno educando a produrre meno plastica per salvare il pianeta. Tantissimi i lavori realizzati dai piccoli sul tema della difesa dell'ecosistema. Sui roghi tossici il ministro ha dichiarato inoltre che «Il trend è in miglioramento, ma il vero banco di prova sarà l'estate».

Emergenza rifiuti. Il ministro Costa ha inoltre assicurato che il Governo darà una mano alla Regione Campania quando, tra qualche settimana, chiuderà il termovalorizzatore d'Acerra. «Faremo la nostra parte - ha spiegato - si tratta di soli 40 giorni. De Luca ha chiesto la collaborazione dei sindaci, ha fatto bene - ha detto Costa - Noi, come ministero, cercherermo eventualmente di agevolare il trasporto dei rifiuti anche in altre regioni».