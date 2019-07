Torre del Greco: si dimette il sindaco Giovanni Palomba Dopo un solo anno di mandato ha presentato oggi le dimissioni il primo cittadino

Dopo un solo anno dalla sua elezione rassegna le dimissioni Giovanni Palomba, il sindaco di Torre del Greco.

Poche le parole usate dal primo cittadino per spiegare la sua decisione, giustificati con ''motivi familiari'', come si legge in un comunicato stampa diramato dal suo portavoce. Il primo cittadino ha presentato le sue dimissioni questa mattina intorno alle 10 con una lettera indirizzata al prefetto di Napoli Carmela Pagano, al presidente del consiglio comunale Felice Gaglione e al segretario generale dell'ente Pasquale Incarnato. Palomba ha ora venti giorni per confermare la propria scelta o ritirare le dimissioni. Anche se il sindaco di Torre del Greco non ha inteso per ora rilasciare ulteriori dichiarazioni, è chiaro che a pesare siano stati gli equilibri precari all'interno della sua maggioranza e le inchieste che in questi mesi hanno riguardato direttamente e anche indirettamente l'amministrazione comunale.