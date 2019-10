Di Scala: De Luca che fine ha fatto coordinamento? La consigliera regionale di Forza Italia chiede chiarezza sul post sisma di Ischia

La consigliera regionale di Forza Italia Maria Grazia Di Scala in un’interrogazione a risposta scritta al Presidente della Regione Campania chiede di fare chiarezza sull’Ufficio di Coordinamento Strategico Regionale post sisma per l'isola di Ischia.

“Che fine ha fatto l'Ufficio di Coordinamento Strategico Regionale post sisma per l'isola di Ischia? Si legge nel documento - È passato oltre un anno a vuoto - sottolinea Di Scala - da quando il Consiglio ha approvato, all'unanimità, il mio relativo ordine del giorno per l'attuazione di un coordinamento strategico e unitario di tutti gli interventi post-sisma: sui crolli e i danneggiamenti subiti da circa 1.000 edifici, a sostegno dei circa 2.500 sfollati e alle oltre 30 aziende chiuse. Un anno e più senza che questa misura che per quanto fosse slegata dalla specifica attività del commissario per la ricostruzione fu tuttavia ritenuta necessaria e urgente. Questo inspiegabile ritardo, con tanto di silenzio d'ordinanza al seguito, rappresenta un atto di indifferenza politica e istituzionale assoluta nei confronti di Ischia, oltre che dell'intera assemblea legislativa".