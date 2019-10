Calenda: Su Whirlpool Di Maio ha mentito L’ex ministro dello sviluppo economico attacca il capo politico pentastellato con un video su Facebook

L’eurodeputato ed ex ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda con un video su Facebook attacca Luigi Di Maio sulla vertenza Whirlpool. Mentre il rischio della cessione dello stabilimento di via Argine diventa sempre più concreto, Calenda sottolinea che il segretario della Fim, Marco Bentivogli, ha affermato che sin da aprile il Mise e Di Maio conoscevano le intenzioni della Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli, mentre Di Maio aveva affermato a giugno di averlo appreso in quei giorni.

“Quando Luigi Di Maio registrava questo ridicolo video sapeva da 2 mesi dell'intenzione di Whirlpool di chiudere lo stabilimento di Napoli - scrive Calenda sulla sua pagina Facebook - Lo avevamo detto e POLITICO Europe lo aveva provato. Oggi arriva la conferma di Marco Bentivogli, avuta direttamente dalla Whirlpool. Per una cosa del genere, in qualsiasi paese civile, un Ministro si dimette".