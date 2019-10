Torre del Greco: è Arvonio il nuovo assessore all’igiene Terzo cambio in 15 mesi nel settore Igiene urbana del comune

Non c’è pace nella giunta di Torre del Greco. In poco più di 15 mesi il sindaco Giovanni Palomba si è trovato costretto a cambiare il terzo assessore all’igiene, alla ricerca di una quadra.

Un ruolo chiave quello giocato dall’assessorato all’igiene, essendo legato alla raccolta dei rifiuti, servizio nel quale la città appare in costante affanno. L'ultima scelta del primo cittadino è ricaduta su Raffaele Arvonio, nominato oggi da Palomba al posto del dimissionario Giovanni Marino. Ad Arvonio, già sindaco di Cicciano dal 2013 al 2018 e attuale presidente del Consiglio comunale dello stesso Comune, vanno le deleghe all'Igiene urbana e alla Polizia municipale.

Arvonio che subentra a Giovanni Marino è un biologo ed è stato Sindaco del comune di Cicciano dal 2013 al 2018.

Il Sindaco Palomba ha espresso “profonda gratitudine all’amico Giovanni Marino per essere intervenuto, in questi mesi, con grande spirito di servizio e di professionalità nelle complesse dinamiche amministrative della città di Torre del Greco. Ho potuto, infatti nel corso di questi mesi, avvalermi di una persona seria ed onesta che ha contribuito in modo risolutivo a traghettare la nostra città, fuori, da una vera e propria emergenza rifiuti, favorendo la preparazione del nuovo piano industriale del porta a porta. Ho ben presente che, nei prossimi mesi, si dedicherà in modo intenso alla vita politica di San Giorgio a Cremano, sua città natale, ed è per questo che unitamente ai ringraziamenti personali, per il servizio reso alla comunità di Torre del Greco, voglio augurargli anche tutti i successi politici e le soddisfazioni umane e personali che desidera”.