De Luca: "Taglio parlamentari? Inutile" Il governatore: "Bisognava eliminare bicameralismo perfetto"

"Taglio dei Parlamentari? Dormiremo tutti tranquilli, perfino con una punta si soddisfazione.

Dobbiamo però affermare che non è cambiato nulla, gli stipendi sono rimasti invariati. E' una misura inutile dal punto di vista sostanziale: bisognava eliminare il doppio passaggio tra Camera e Senato". Lo ha detto parlando alla trasmissione "Barba e Capelli2 di Radio Crc il presidente della Giunta regionale della Campani, Vincenzo De Luca.

"Quello che rallenta i lavori parlamentari è l'uguaglianza tra Camera e Senato. Negli Stati Uniti il Senato è composto da un senatore per ogni Stato. Bisognerebbe avere molta serietà e poca demagogia: hanno fatto un'altra sfilata dinanzi Montecitorio.

Tutte queste chiacchiere che sento da anni - ha aggiunto De Luca - sono cose da prima Repubblica, come accordi ed alleanze, senza parlare dei veri problemi dei cittadini".