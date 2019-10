De Magistris ha incontrato il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese verrà a Napoli nelle prossime settimane

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi a Roma il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Al centro dell’incontro, ha riferito il primo cittadino partenopeo, “la situazione complessiva dell'ordine e della sicurezza pubblica in città'' ma anche alcuni argomenti di finanza locale.

''Al ministro - ha detto il sindaco - ho rappresentato il lavoro importante che si sta facendo nel comitato per l'ordine e la sicurezza con tutte le forze in campo. Ovviamente ho sottolineato la necessità di un rafforzamento del controllo del territorio e di tutte le attività in corso. Credo - ha aggiunto - che il ministro Lamorgese verrà a Napoli nelle prossime settimane''.

Durante il colloquio de Magistris ha sottoposto al ministro le sue preoccupazioni per le recenti sparatorie che sono avvenute in particolare nel Rione Sanità e nei Quartieri Spagnoli.

Sulle questioni finanziarie il Sindaco ha evidenziato a Luciana Lamorgese Che ''La situazione delle casse dei Comuni non è più sopportabile. Il Governo deve cambiare completamente passo nell'atteggiamento normativo e finanziario nei confronti degli enti locali''. Dal sindaco, che ha definito l'incontro ''concreto, proficuo e importante'', è stato espresso l'auspicio che ''possano seguire sviluppi altrettanto efficaci e concreti nell'interesse della città e rispetto alle aspettative dei nostri abitanti''.