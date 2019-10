Bloccato il check in della Turkish airlines a Capodichino Attivisti manifestano in solidarietà al popolo curdo del Rojava

Bloccato il check in della Turkish airlines all'aeroporto di Napoli. Attivisti di Insurgencia hanno manifestato oggi a Capodichino con uno striscione su cui c'era scritto "Boicotta la Turchia" in solidarietà al popolo curdo del Rojava chiedendo al Governo italiano di chiudere ogni rapporto con il governo turco.

"Dopo aver sconfitto i tagliagole dell'Isis, i partigiani e le partigiane del #Kurdistan sono stati abbandonati dagli #Usa e dalle forze imperialiste, per poi essere attaccati dal terrorista #Erdogan - si legge sulla pagina social di Insurgencia - Quello dei curdi è un modello #ecologista e #femminista e noi saremo sempre dalla parte di chi ha combattuto il fascismo, costruendo un modello di società stimato in tutto il mondo. L'appuntamento per gli attivisti è fissato per sabato alle 16.00 a largo Berlinguer (metro Toledo) per una grande manifestazione democratica e plurale in solidarietà con l'esperienza curda. Giù le mani dai popoli in #lotta!"

Quella di Napoli è una delle tante manifestazioni di solidarietà che in queste ore si stanno moltiplicando nelle piazze italiane ed europee. Intanto continua l'operazione militare turca in Siria. Erdogan minaccia di mandare i profughi nel caso in cui l'Ue tenti di ostacolare l'operazione. L'aviazione turca ha ripreso a bombardare aree nel nord-est della Siria a ridosso della frontiera. Lo riferisce al Arabiya. Colpita l'area epicentro dell'offensiva turca. Ieri Ankara aveva lanciato l'operazione militare contro i curdi nel nordest della Siria, facendo sapere di aver colpito 181 postazioni. Le forze curdo-siriane - che oggi sono state attaccate da cellule dell'Isis - avevano replicato affermando di aver respinto l'offensiva di terra. Morti tre civili turchi, tra cui un neonato, e 46 feriti. Oggi riunione del consiglio di sicurezza Onu.