Torna Salvini: "De Luca, Di Maio e Dema? alleati impossibili" Il leader della Lega oggi a Napoli per la scuola di formazione politica

L'appuntamento è a Palazzo San Teodoro, ore 14:30. Evento su "Giustizia&Crescita: The Young Hope", la Scuola di "Fino a prova contraria" ispirata da Annalisa Chirico. Il parterre è davvero interessante. Saranno presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Vincenzo De Luca, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola, Luciano Violante, Paola Severino, Marco Minniti, e il leader della Lega, Matteo Salvini.

Il leader della Lega torna Napoli per la prima volta non in veste di Ministro dell'Interno e vicepremier, ma di "semplice" senatore e segretario di un partito che in Campania continua la sua espansione in vista delle elezioni regionali, anche se da quando è cambiato il governo la Lega ha subito una frenata.

Il clima è da campagna elettorale e Salvini non perde occasione di attaccare. «Ma ve la immaginate un’alleanza De Luca-Pd-Di Maio-De Magistris? Io non lo so: con quale progetto questi signori possono pensare di presentarsi per il governo della Campania?». Così il senatur in una intervista al Mattino in cui parla di regionali.

"Ci stiamo concentrando sulla Calabria, che dovrebbe andare al voto a gennaio, poi stringeremo su Puglia, Campania, Sicilia» dice Salvini che promette massima attenzione sulle figure che il suo partito sta "imbarcando" .

Il commissario in Campania potrebbe cambiare a breve, l'elezione di Volpi alvertice del Copasir sta inducendo la Lega a valutare un cambio. L'obiettivo di Saalvini è continuare l'azione di radicamento sul territorio. "Il vero gap per un cittadino della Campania e del Sud è la qualità dell’assistenza sanitaria, il lavoro, l’efficienza dei trasporti» ha dichiarato. L'obiettivo di Salvini è "Entrare nelle istituzioni, poter incidere nell’azione di governo. Un conto è farlo se hai solo il sindaco di San Giuseppe Vesuviano - ha aggiunto il senatore - un conto è operare governando la Regione».

Alle regionali il centrodestra dovrebbe presentarsi unito. Dal recente incontro con berlusconi e Meloni è venuta fuori un'indicazione abbastanza chiara per la Campania: il candidato dovrà essere di Forza Italia. Ma lo scenario potrebbe cambiare dopo l'esito del voto in Umbria, Emilia e Calabria. Nel frattempo la Lega scenderà in piazza a Roma il 19 ottobre e Salvini annuncia che dalla Campania stanno rcevendo un sostegno

incredibile. A oggi siamo a 40 pullman che sono stati organizzati per l’evento di piazza San Giovanni.