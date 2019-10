Corteo dei lavoratori Whirlpool entra nella stazione centrale Momenti di tensione tra manifestanti e polizia

I lavoratori della Whirlpool che sono partiti in corteo dallo stabilimento di via argine per arrivare a Piazza Garibaldi, sono entrati nella stazione centrale di Napoli. La polizia ha circondato i lavoratori e ci sono stati momenti di tensione tra lavoratori e forze dell’ordine.

Altri lavoratori sono rimasti fuori dalla stazione e hanno bloccato il traffico facendo andare in tilt la circolazione.

"Grazie al senso di responsabilità dei lavoratori - sottolinea il segretario generale della Fiom di Napoli, Rosario Rappa - si sta svolgendo un presidio democratico all'esterno della Stazione. Il clima però in termini di tensione sta crescendo, molto dipenderà dall'esito del vertice di martedì prossimo a Roma. Se non arriveranno buone notizie, quella della Whirlpool rischia di diventare una vertenza che avrà anche risvolti di ordine pubblico".