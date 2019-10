Città Metropolitana: 72 milioni di euro per le strade Gli interventi per migliorare e potenziare le arterie metropolitane rientrano nel Piano Strategico

72 milioni di euro per le annualità 2019 - 2021 questa la cifra stanziata dalla Città Metropolitana per migliorare e potenziare le arterie metropolitane e per favorire la viabilità a beneficio dei cittadini. Sono interventi che rientrano nel Piano strategico dell'ente metropolitano.

Il Piano, finanziato grazie all'avanzo di bilancio, reso disponibile dalle nuove norme in materia di finanza locale, che per la Città metropolitana di Napoli è di 388 milioni di euro, ha, infatti, tra le sue linee guida l'ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell'offerta dei servizi pubblici

"Il Piano stategico - ha detto il Sindaco Luigi de Magistris - ci consente di intervenire finalmente, in maniera decisiva, sulle strade metropolitane che erano da anni abbandonate in condizioni pessime. Stiamo costruendo dal basso e con la piena collaborazione istituzionale un processo che cambierà il volto di tutta l'area metropolitana di Napoli garantendo ai cittadini un netto miglioramento della qualità della vita. Con il Piano strategico - ha aggiunto il Sindaco - abbiamo avviato un processo di sviluppo complessivo di lungo periodo sotto il profilo economico, sociale e ambientale della comunità metropolitana di Napoli".

Il consigliere delegato alle strade, Raffaele Cacciapuoti ha sottolineato che gli interventi seguono "i lavori per la viabilità e la messa in sicurezza stradale nei comuni dell'area metropolitana per un valore di oltre 50 milioni di euro realizzati negli ultimi due anni".

Nel dettaglio gli interventi saranno di manutenzione ordinaria e straordinaria, il rifacimento delle pavimentazioni stradali, il ripristino di barriere stradali incidentate, rifacimento dei giunti stradali e della segnaletica orizzontale e verticale, la rimozione di detriti dalla sede stradale, bonifica della sede stradale da rifiuti di qualunque genere, la riparazione di parapetti e la manutenzione degli impianti di illuminazione oltre al taglio di alberi o rami disseccati pericolanti. Alla presentazione del programma di lavori sono intervenuti anche il consigliere delegato al Piano strategico, Giuseppe Tito, e il direttore generale, Giuseppe Cozzolino.