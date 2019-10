Salvini attacca de Magistris e De Luca In un’intervista al Foglio il leader leghista lancia la sua campagna per la Campania

Il leader leghista attacca il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris e il Presidente della Regione Campania Vincenzo, ironizzando sui navigator e sul reddito di cittadinanza. “A Napoli c'è il reddito di cittadinanza ma non ci sono i navigator, insomma si naviga a vista, tanto c'è il sindaco De Magistris sulla tolda di comando, siamo in ottime mani” così l’ex ministro del Conte Primo lancia il suo attacco alle due figure principali della politica campana da un’intervista al Foglio.

E sul reddito di cittadinanza l’ex vicepremier è ancora più netto “Tornando indietro non rifarei il reddito di cittadinanza, di certo non nel modo in cui è stato fatto. Purtroppo era una misura bandiera dei Cinque stelle: prendere o lasciare. Non c'è stato verso di farli ragionare, adesso vediamo che due volte su tre ci sono irregolarità, che magari lo pigliano gli ex terroristi e non chi ha davvero bisogno. Il reddito di cittadinanza non fa parte della mia mentalità, non è il core business della Lega. Secondo me questo paese ha necessità di un massiccio taglio delle tasse per chi fa impresa, non di redistribuire redditi prima che essi vengano creati. Se non crei ricchezza, redistribuisci povertà. I navigator dovevano servire a reinserire le persone nel circuito lavorativo, mi pare che in Campania De Luca non li abbia assunti”.