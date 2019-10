Centrodestra in piazza, Fiore Forza Nuova: "Non ci saremo" “Non possiamo esserci per coerenza: solo noi pronti a uscire dall’Ue”

Il leader di Forza Nuova ha annunciato che non parteciperà alla manifestazione di piazza organizzata dal centrodestra e prevista il 19 ottobre