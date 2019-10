De Magistris: "stop di Acerra? Abbiamo superato il test" Il Sindaco di Napoli si è detto fiero del fatto che la città non sia piombata nell’emergenza

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris si mostra fiero del fatto che Napoli non sia ripiombata nell’emergenza rifiuti durante il periodo di stop dell’inceneritore di Acerra.

“L'ex ministro Salvini aveva detto, e come lui molti politici, mass media e figure istituzionali della nostra città, che Napoli sarebbe caduta piombando in emergenza rifiuti e invece noi abbiamo superato brillantemente e con grande competenza, capacità e collaborazione istituzionale la chiusura gestendo 80mila tonnellate di rifiuti. Abbiamo impedito a Napoli, agli altri 91 Comuni e alla regione Campania tutta di entrare in una condizione di emergenza. È chiaro - ha sottolineato il Sindaco - che questo periodo ha provocato stress degli Stir che sono andati in affanno così come il sito di trasferenza Icm ma adesso si tornerà all'ordinarietà''. Sul presidio dei cittadini e sulle proteste con blocco dei camion Asia nei pressi dell'Icm, de Magistris ha rassicurato “i cittadini che già da sabato è in atto lo svuotamento e il sito sarà svuotato entro due settimane. Bene che i cittadini controllino ma evitiamo atteggiamenti che impediscono le operazioni di svuotamento perché altrimenti ci troveremmo di fronte a una strumentalizzazione politica a cui non voglio credere''.

L’amministrazione ha come obiettivo quello di trasformare l'Icm in un sito di trattamento del multimateriale.