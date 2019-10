De Magistris: sulla Whirlpool Napoli non molla Venerdì 25 dalle 16:30 un incontro civico e di comunità che alla Sala Italia di Castel dell'Ovo

Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris vuole dimostrare la vicinanza dell’amministrazione comunale si lavoratori della Whirlpool di via Argine. “Venerdì 25 ottobre la città di Napoli abbraccia i lavoratori e le lavoratrici di Whirlpool in un incontro di forte livello civico e di comunità che si terrà alla Sala Italia di Castel dell'Ovo a partire dalle 16,30 - afferma il Sindaco - I lavoratori hanno fortemente voluto questo evento pubblico, che nasce dalla volontà di far arrivare proposte e riflessioni dal basso. Per la vertenza Whirlpool abbiamo dato il nostro sostegno e la nostra presenza continuamente e senza sottrarci e risparmiarci mai, perché crediamo fermamente nel valore del lavoro e della dignità dei lavoratori".

Venerdì dunque oltre al primo cittadino e all’assessore comunale al Lavoro Monica Buonanno ci saranno esperti, giuristi, economisti ma anche attori e volti noti della televisione, oltre ad organizzazioni e movimenti civici della città.

“Napoli non molla, noi non molliamo - assicura il primo cittadino partenopeo - perché sappiamo che la desertificazione industriale in aree degradate porta solo altre braccia alla camorra. Venerdì rifletteremo insieme con tanti esperti su Whirlpool, Lavoro e Mezzogiorno".