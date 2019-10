De Luca: "Nostra sanità a top in Italia: ottimi risultati" Il governatore rivendica il buon dato sui Lea: "Ora basta commissariamento, risanato sprechi"

La Campania resta nei bassifondi della classifica della sanità, per quel che riguarda i Lea, i livelli essenziali di assistenza, ma fa il balzo in avanti più significativo: era ultima con 153 punti oggi è terzultima con 170, davanti a Sicilia e Calabria.

Un dato che De Luca ha rivendicato, invocando nuovamente la fine del commissariamento: “l Ministero della Salute certifica che la sanità della Regione Campania ha fatto, tra il 2017 e il 2018, il balzo in avanti più grande tra le Regioni italiane nel punteggio dei Livelli Essenziali di Assistenza: da 153 punti del 2017 a 170 del 2018. Un risultato ancora più gigantesco se si considera che nel 2015 partivamo da 106 punti (ultimi in Italia) ed oggi, quasi a fine 2019, siamo già molto oltre i 170 punti. Non c’è più nessun motivo per tenere in piedi il commissariamento. Abbiamo risanato i conti, eliminato gli sprechi, siamo la prima regione d’Italia per i tempi di pagamento dei farmaci. Abbiamo rilanciato il sistema ospedaliero. Adesso dobbiamo crescere nella rete territoriale di assistenza e sulla prevenzione. Ma abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per portare la sanità campana in cima alla classifica delle migliori sanità d’Italia”.