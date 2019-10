Italo Bocchino: finalmente sarò ascoltato da un giudice La Procura di Napoli per il “Sistema Romeo” ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex-parlamentare

Italo Bocchino nelle sue dichiarazione fa trasparire sicurezza sul rinvio a giudizio chiesto anche per l’ex-parlamentare finiano. Italo Bocchino conferma la sua estraneità a quello che la procura ha definito “sistema Romeo”.

“La richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura di Napoli è l'occasione per andare finalmente dinanzi a un giudice - ha dichiarato Bocchino - Le accuse nei miei confronti sono frutto di errori di valutazione da parte della Procura, che dal 2015 ad oggi non ha mai ritenuto di interrogarmi per avere un chiarimento. L'accusa di associazione per delinquere è già stata esclusa categoricamente e motivatamente dal Tribunale di NAPOLI in sede cautelare. La seconda e ultima accusa, di traffico illecito di influenza, è errata perché non tiene conto che un Decreto della presidenza del consiglio dei ministri aveva già sancito l'obbligo di annullamento della gara a cui si fa riferimento e che pertanto le interlocuzioni con l'ente in questione erano legittime e rispondenti alla legge in vigore''.