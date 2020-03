Caldoro: il video di De Luca inutile e pericoloso Il capo dell’opposizione in Consiglio Regionale attacca il governatore

Il capo dell’opposizione in Consiglio Regionale, Stefano Caldoro, attacca il presidente Vincenzo De Luca dopo il video postato sui social dal governatore nel primo pomeriggio.

"Io credo che in un momento come questo ci sia bisogno di grande equilibrio e senso di responsabilità. Soprattutto da parte delle istituzioni- ha detto Caldoro - Dobbiamo ascoltare le indicazioni della scienza medica ed applicarle alla vita quotidiana. Non è il momento delle polemiche, ma francamente il video di De Luca è di una superficialità inutile e di un allarmismo pericoloso. È passato in pochi giorni dalla minimizzazione totale del problema ai messaggi di panico. Anziché parlare da neo virologo, tolga quel messaggio senza senso dal web e dia informazioni corrette ai cittadini. Anzi, stia in silenzio, visto che le misure varate dal Governo sono già note e applicate, e faccia lavorare gli esperti, i medici e il personale sanitario, a cui va il nostro grazie più profondo per quanto stanno facendo, con sacrificio, in queste ore. I campani hanno bisogno di informazioni corrette e servizi pronti ad ogni evenienza. Si lavori in questo senso"